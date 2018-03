Mãos EmPENHAdas: Projeto buscará aumentar a compreensão da violência doméstica e o encaminhamento correto no município

Na tarde da última segunda-feira, 05, no Conviver foi firmada uma parceria para capacitar a Rede de Atendimento com o Projeto do TJMS, “Mãos emPENHAdas”, que terá como foco principal nesse ano de 2018, a capacitação de profissionais da área de beleza e estética para a compreensão do fenômeno da violência doméstica e o direcionamento das identificadas a estar sofrendo violações de seus direitos para atendimento com as Equipes Especializadas.

Com o objetivo de manter o foco da Violência Doméstica e a diminuição deste problema, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Chapadão do Sul continuará a promover encontros, palestras, rodas de conversa, blitz’s educativase similares, onde trará para a cena principal, a discussão acerca dos direitos das Mulheres e suas famílias, bem como a discussão acerca dos espaços e participação da mulher em relação às políticas públicas e a discussão acerca dos direitos à saúde e orientação de saúde.

A reunião de ontem, foi o momento para apresentar o Projeto Mãos EmPENHAdas e firmar a parceria com a Coordenadoria da Mulher do TJMS, sob reponsabilidade da juíza Jacqueline Machado, responsável direta pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e que fez parte da inauguração de ações direcionadas, da 10ª Edição das Semanas do Programa Justiça pela Paz em Casa, movimento nacional, idealizado pela Ministra do STF, Srª Carmén Lúcia, que teve início ainda no ano de 2017 e tem por objetivo reforçar as estratégias do Poder Judiciário no combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres e o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres tratando-se de Meta Nacional nº 8, estabelecida pelo CNJ à Justiça Estadual para 2017. Estando assim, alinhadas com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020, instituída pela Resolução n. 198/2014 do CNJ.

Estiveram presentes no evento o juiz Anderson Royer e sua assessora Sandra Alquimim; a promotora de Justiça Fernanda Azambuja; a diretora da Casa de Mentoria Jóia Rara Rosana Salabai; a responsável técnica pelo Setor de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde Mariana Rodrigues; e a secretária adjunta de Assistência Social Roseli Hartmann. A ação também contou com a participação do professor Jurandir e suas alunas, do Projeto Música e Arte, cantando os Hinos Nacional e Municipal.

Lançamento em Campo Grande

Nos dias 01 e 02 de março, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Chapadão do Sul participou, em Campo Grande, do lançamento da Campanha Estadual, onde também foi discutido os rumos da Campanha do mês de março e do alinhamento das ações para os meses subsequentes.

