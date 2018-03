Chapadão do Sul recebeu nesse fim de semana curso de capacitação oferecido pela Fundesporte

Nesse fim de semana a cidade de Chapadão do Sul recebeu o curso de Treinamento de Excelência em Natação ministrado pelo Prof. Esp. Luiz Antonio Stopa. O curso teve início na sexta-feira, 02, e terminou no domingo, 04, com aulas teóricas e práticas.

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundesporte promoveu o curso que reuniu 99 pessoas das cidades de Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã, São Gabriel do Oeste e Cassilândia.

O ministrante do curso o Prof. Esp. Luiz Antonio Stopa falou do interesse dos participantes e disse que ficou surpreso pela quantidade de pessoas inscritas. “O que me surpreendeu foi o número de participantes nesse curso e o interesse despertado nessas pessoas, foi um final de semana com bom rendimento com aulas teóricas e práticas. ”

O secretário de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul, Wander Viegas, agradeceu a presença de todos os participantes, que foram fundamentais para o sucesso do curso no município.

Confira a galeria de fotos clicando aqui.

*Assecom PMCS

Comentários