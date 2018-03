Chá para Mulheres: Ação terá palestra sobre autoestima, importância do exame papanicolau e muito mais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde, organiza o “Chá para Mulheres”, um evento gratuito em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março.

A ação acontecerá na quinta-feira, 08, no Conviver, localizado na Av. Goiás, nº 200, a partir das 14h, e tem vagas limitadas. Assim, as interessadas em participar desta ação deverão retirar seu ingresso na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

A programação do Chá para Mulheres contará com diversas palestras e workshops: Autoestima e Sexualidade com a psicóloga Rosemary Barros, Importância do Exame Papanicolau com a enfermeira Bruna Prachum, Dicas de Cuidados com a Pele com a consultora Pamela Assis e Maquiagem com a maquiadora Raquel Navarini, além do Coffee Break

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde ratificam o convite para que as mulheres sul-chapadenses participem desta importante ação que acontecerá em nosso município.

*Assecom PMCS

