Trem carregado de soja descarrilha na região do Pouso Frio em Chapadão do Sul

Uma composição com mais de 80 vagões, da Rumo ALL, carregados de soja, que vinha de Alto Taquari MT, descarrilhou nesta madrugada na região do Pouso Frio, deixando 17 vagões retorcidos e a soja espalhada ao logo da ferrovia.

Desde que entrou em funcionamento, o local é propício a descarrilamentos. Ao longo dos anos, vários acidentes já ocorreram sempre no mesmo local ou nas proximidades. Toda semana, funcionários da manutenção dos trilhos, estão no local realizando serviços.

As causas do acidente desta manhã, ainda não foram informadas pela direção da empresa. Sabe-se que não houve feridos.

A nossa reportagem que estava em direção a Alcinópolis e Figueirão, passou no local pouco minutos do ocorrido e registrou esses flagrantes. Por volta das 12 horas ao retornamos já era grande o movimento de pessoas no local, colocando novos dormentes e recolhendo a soja.

