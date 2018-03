Câmara Municipal Paraíso : Veja as indicações apresentadas nesta segunda dia 05

As indicações são expressas pela ordem do uso de palavras de cada parlamentar durante a 5ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo de Paraíso das Águas – MS, realizada no dia 05 de março de 2018, às 08 horas da manhã.

Profº Leonardo (PP)

– Solicitou à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a realização de curso de primeiros socorros aos profissionais de educação do município.

– Solicitou ao Poder Executivo, reajuste salarial aos servidores públicos em educação do município.

Marquinhos do Pouso Alto (MDB)

– Solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a aquisição de uma impressora multifuncional para atender a unidade do ESF do distrito de Pouso Alto e a construção de uma garagem para ambulância que atende ao distrito.

Fio do Povo (PSB)

– Solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, reparos em um boeiro danificado na Rua Iclório Camilo de Oliveira e que se realize a operação tapa buraco em várias ruas do perímetro urbano de Paraíso das Águas.

Fiotinho (PR) – vice-presidente

– Solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, que organize a implantação de sistema de plantões em farmácias no município e a construção de mais uma unidade de ESF (Posto de Saúde), na sede de Paraíso das Águas, com o objetivo de desafogar a única unidade de atendimento na cidade, que pode ser realizado nesta nova unidade para atendimentos médicos primários.

– Solicitou ao departamento de Vigilância Sanitária, uma reunião com os comerciantes e feirantes de produtos alimentícios, no objetivo de receberem orientações e fomentar a comercialização de produtos derivados de animais.

– Solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a manutenção na iluminação pública das ruas de Paraíso das Águas.

– Solicitou à Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, a construção de uma capela e calçadas no cemitério Municipal Jardim da Saudade em Paraíso das Águas.

Edson da Oficina (MDB) – 2º Secretário

– Solicitou em medida de urgência a manutenção nas estradas vicinais do município, na região das fazendas Eliza, Modelo, Cinco Conjuntos, Búfalo, Lote 32 e São José.

– Solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a manutenção na iluminação pública das ruas do distrito de Bela Alvorada.

Neife Vida (PR) – Líder do Prefeito

– Solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, reparos nas estradas e vias que dão acesso ao assentamento Mateira.

– Solicitou reparos no campo de futebol do assentamento Mateira.

– Solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, a contratação de mais agentes de saúde para atender o assentamento Mateira e, que inclua nos procedimentos odontológicos no ESF do município, tratamento de canal dentário.

Anízio Andrade (DEM) – Presidente

– Solicitou ao Poder Executivo, a construção de uma oficina mecância com profissionais qualificados, um almoxerifado e um caminhão de transporte de graxa e óleo para atender os veículos do município. Onde serão realizadas manutenções e reparos rápidos, substituição de peças e manutenção sem burocracia.

*Os demais vereadores não apresentaram nenhuma indicação nesta presente sessão ordinária.

ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 05 de março de 2018, às 08:00, obedecerão ao seguinte:

1- Apresentação e deliberações de preposições, leitura de correspondências, ata da sessão anterior, etc.;

2- Uso da palavra dos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sob tema livre;

3- Projeto de Lei nº 002/2018, de 20 de fevereiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, “que dispõe sobre a desativação da Instituição de Ensino Municipal Juscelino Ferreira Guimarães como extensão e a torna “escola” e dá outras providências”. Em discussão única

4- Projeto de Lei nº 005/2018, de 20 de fevereiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, “que revoga a Lei nº 100/2014 e autoriza o Município de Paraíso das Águas, através do Poder Executivo, a doar terrenos para a Paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião e dá outras providências”. Em discussão única.

5- Leitura de Indicações

6- Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 05 de março de 2018

ANÍZIO SOBRINHO ANDRADE

Presidente

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Primeiro-Secretário

