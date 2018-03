CREAS de Costa Rica realiza no mês de março ações de enfrentamento à Violência Doméstica

Com o objetivo de sensibilizar as mulheres para romperem o silêncio e denunciar qualquer tipo de agressão, o Governo Municipal por meio do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – realiza neste mês de março ações de enfrentamento à Violência Doméstica.

“Estamos focados em diminuir os índices de violência contra a mulher em nossa cidade, e só vamos conseguir atingir esse objetivo, se as mulheres quebrarem barreiras e denunciarem as agressões sofridas”, enfatizou a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Áurea Maria Frezarin Rosa.

A coordenadora do CREAS Lucinaura Decknis complementa que “a violência contra a mulher é crime, denuncie. Ao recebermos a denúncia temos uma equipe preparada que irá oferecer orientação e apoio às vítimas. Também oferecemos acompanhamento psicossocial e jurídico da mulher em situação de risco”, explicou a gestora ao disponibilizar o telefone do Disk Denúncia (67) 3247 7170/7169 e/ou 9 9925 0031. Ou ainda, vá até o CREAS, localizado na Rua Ambrosina Paes Coelho, Nº 228, Centro, no estacionamento interno do Paço Municipal. As denúncias também poderão ser realizadas diretamente pelo telefone 190 da Polícia Militar ou 3247-1301 da Polícia Civil.

Para contemplar o maior número de mulheres, o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social também estará realizando um trabalho de divulgação das ações de enfrentamento à Violência Doméstica neste mês buscando atingir as mulheres atendidas pelo Programa Bolsa Família, Vale Renda e o Grupo Fios Dourados.

Confira abaixo a programação das ações de enfrentamento à Violência Doméstica:

05/03/2018 – 15 horas – Roda de conversa com mulheres beneficiárias do Programa Vale Renda sobre violência doméstica, meios de denunciar tais violências e distribuição de folder. Local: Rotary Club

06/03/2018 – 15 horas – Roda de conversa com mulheres beneficiárias do Programa Vale Renda sobre violência doméstica, meios de denunciar tais violências e distribuição de folder. Local: Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”

07/03/2018 – 15 horas – Roda de conversa com mulheres beneficiárias do Programa Vale Renda sobre violência doméstica, meios de denunciar tais violências e distribuição de folder. Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida – Vale do Amanhecer

13/03/2018 – 14 horas – Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – Palestra: Violência doméstica com o Tenente da Polícia Militar Esteban Pálacios e distribuição de folder. Local: Centro Comunitário da Laje

15/03/2018 – 14 horas – Roda de conversa com as idosas do Grupo Fios Dourados sobre violência doméstica, meios de denunciar tais violências e distribuição de folder. Local: Sede do CRAS.