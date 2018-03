Cassilândia: Dois casos de mulheres esfaqueadas são registrados na PM

Policia Militar de Cassilândia atendeu duas ocorrências de mulheres esfaqueadas no ultimo final de semana.

1º caso

Ex-marido é acusado de dar golpe de faca em mulher

No sábado, 3 de março, por volta das 21h50, na Rua Valdivino de Freitas, no Jardim Eduardo, em Cassilândia, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio com uso de faca.

A vítima de iniciais G. C. S., de 20 anos, havia sido socorrida até a Santa Casa de Misericórdia para receber atendimento médico ao ser esfaqueada pelo ex-marido.

Segundo a irmã da vítima, ela havia ido à residência de uma tia na Rua Ceciliano Estanislau de Souza e quando chegou em casa foi abordada pelo ex-marido identificado pelas iniciais J. S. B., de 27 anos, que estava num Fiat Uno. Ele começou a discutir com a vítima e com seu atual namorado.

O acusado saiu e retornou logo em seguida, encontrando a vítima com uma criança no colo, insistindo em falar com ela. A vítima pediu para o seu cunhado para segurar a criança e foi agredida a facadas pelo autor com golpes de faca no tórax e no braço direito, quando estava sentada numa cadeira, sendo que a arma não foi localizada.

Em seguida, o autor fugiu do local. A vítima informou que o ex-marido já a agrediu por três vezes, tendo uma medida protetiva contra ele. No dia 2 de janeiro, foi registrada uma queixa de ameaça contra o autor.

Agora a polícia está à procura do ex-marido agressor.

2° caso

Homem tenta matar mulher com facada no tórax no terminal rodoviário

Uma mulher, de iniciais F. L. S., de 26 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na rodoviária de Cassilândia, no sábado, 3 de março, por volta das 5h30.

O acusado do crime, identificado como I. M. N., de 34 anos. Segundo relatou a vítima, houve uma discussão entre ambos e ele partiu para a violência, atingindo-a à traição. O acusado está foragido.

O caso foi atendido pela Polícia Militar e a mulher, esfaqueada, foi socorrida até a Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia, onde recebeu o devido atendimento médico.

A Polícia Civil está à procura do homem para fazer com que ele pague pela tentativa de homicídio.

* Cassilândia Urgente com informações da Polícia Militar

Comentários