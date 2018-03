Aparecida do Taboado: Frigorífico deve aumentar produção de tilápia em 80% e criar 290 empregos

A produção de filé de tilápia pode aumentar 80% em Aparecida do Taboado, a 481 quilômetros de Campo Grande, nos próximos dois anos. Essa é a estimativa de crescimento no frigorífico de peixes GeneSeas, que pode elevar o processamento diário de 50 toneladas para 90 toneladas em dois anos. No mesmo período, a empresa deve criar 290 empregos.

A projeção foi feita pelo gerente industrial da GeneSeas, Gerlúcio Flávio de Sena Neri, durante visita à unidade, do titular da Semagro (Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico), Jaime Verruck, deputada federal Tereza Cristina (DEM/MS), presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o deputado estadual Paulo Corrêa, entre outras autoridades.

“Daqui a dois anos queremos produzir 90 toneladas por dia”, afirmou Neri. Atualmente, a empresa tem 360 funcionários e, ainda conforme o gerente, o quadro de pessoal deve subir para 650 até 2020. Ou seja, serão criados 290 novos empregos em dois anos. O avanço é de 80,5%.

Na avaliação de Neri, o crescimento se relaciona à capacitação profissional “Somos muito satisfeitos com as parcerias com o Sistema Fiems, que oferece cursos para qualificação da nossa mão de obra e, para nós, é muito importante a visita do presidente Sérgio Longen”, finalizou.

“A GeneSeas é uma empresa que vem demonstrando o desenvolvimento de um segmento industrial novo para o Estado, que é a produção de tilápia, com uma evolução significativa em sua produção, comprovando que os números de crescimento da indústria são reais”, afirmou Longen.

A empresa – Fundada em 2001, a GeneSeas é uma empresa 100% brasileira, especialista em pescados, situada em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A indústria está presentes em todos os elos da cadeia produtiva da tilápia, da produção de ração, passando pela piscicultura, beneficiamento e distribuição nos mercados locais e internacionais.

(Com informações da assessoria de imprensa da Fiems)

