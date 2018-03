Abertas as inscrições para o II Campeonato Municipal e III Intermunicipal de Futsal Livre de Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte, informa toda população sul-chapadense que estão abertas as inscrições para o II Campeonato Municipal e III Intermunicipal de Futsal de Chapadão do Sul. A competição será realizada no Ginásio Municipal Carlos Archilha, pela categoria adulto masculino. A realização é da Secretaria de Cultura e Esporte.

As equipes interessadas deverão confirmar a presença da equipe no Congresso Técnico que será realizado dia 08 de março às 17h30 (MS), onde será realizado o sorteio dos grupos e as formas de disputas, referente a II Campeonato Municipal e Intermunicipal de Futsal nas dependências da Secretaria de Cultura e Esporte, localizada na esquina da Av. Oito com a Rua Nove. Mais Informações podem ser obtidas através do telefone (67) 99913-1301 ou (67) 3562-4146, com professor Leocir.

O início da competição está previsto para dia 12 de março, e término dia 27 de abril de 2018. Todos os atletas deverão ter o título eleitoral no município ou Carteira de Trabalho assinada no município do time.

A taxa de inscrição será revertido em premiação. O campeão de cada categoria receberá troféu, medalhas e mais 50% do valor das inscrições. O vice-campeão receberá troféu, medalhas e mais 25% do valor das inscrições. O terceiro lugar receberá troféu, medalhas e mais 15% do valor das inscrições. O artilheiro receberá troféu mais 5% do valor das inscrições. O melhor goleiro receberá troféu mais 5% do valor das inscrições. O jogador destaque receberá um troféu.

Vale ressaltar que os atletas ranqueados não poderão jogar pelo Municipal, apenas no Intermunicipal. A categoria municipal tem inscrições ilimitadas de equipes, já na categoria Intermunicipal são disponibilizados lugares para apenas oito equipes.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Secretaria pela promoção da competição e convida todos os esportistas a montarem suas equipes e participarem desse importante campeonato esportivo do nosso município.

Comentários