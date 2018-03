Prefeito Rosalin visitou a Fazenda Sabaúna para conhecer produção de mel com qualidade

O prefeito Rogério Rosalin, acompanhado do vereador Nabhan e do Técnico Agrícola cedido pelo Iagro à Prefeitura, Agostinho Padovani, estiveram na manhã de hoje (02), visitando a Fazenda Sabaúna, na Região da Currutela do Jauru, onde foram recebidos pelo Zootecnista Marcilio, Consultor Apícola da fazenda.

O objetivo da visita foi vistoriar e adquirir conhecimento do processo de instalação, produção, beneficiamento e escoamento do produto apícola produzido na fazenda, que é grande produtora de mel.

A perspectiva do prefeito Rogério em relação ao mel produzido no município de Figueirão é gerar fomento num futuro próximo para atender os alunos na merenda escolar, quando deverá ser administrada 10 gramas de mel a cada estudante por refeição.

Fonte: AsseCom/PMF/RubemVasconcellos