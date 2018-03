Prefeito Rogério Rosalin realizou visita as principais estradas vicinais do município

O prefeito Rogério Rosalin, acompanhado de alguns assessores técnicos e do vereador Nabhan, esteve percorrendo as estradas rurais do município, na tarde de hoje (02), aonde pode olhar de perto a situação da MS-223, da MS-424 e da estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Velha.

Também esteve visitando o Laticínio Rio Pardo, na Pontinha do Coxo, acompanhado do produtor rural senhor Hélio Nantes.

O prefeito Rogério visita constantemente o interior do município, onde acompanha a situação das estradas vicinais, anotando as necessidades mais urgentes para determinar à Secretaria de Infraestrutura uma ação de reparos nas estradas ou de conserto de pontes e mata-burros.

“Nesta época de fortes chuvas fica mais difícil se manter todas as estradas em boas condições de tráfego, mas estamos sempre acompanhando e vendo as reais necessidades para colocarmos nossa patrulha mecanizada em ação e assim deixar as estradas arrumadas”, disse o prefeito.

Fonte: AsseCom/PMF/RubemVasconcellos