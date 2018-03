Prefeitura tem 7 licitações marcadas entre os dias 05 e 09 de março

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Administração, divulgou a relação das licitações que acontecerão durante a semana entre os dias 05 e 09 de março.

De acordo com o Departamento de Licitações, estão marcadas 07 certames para diversos produtos e serviços, entre eles: aquisição de polpa de frutas, picolé e sorvete; aquisição de gás; materiais para sinalização do aeroporto; confecção de placas, aquisição de combustível, entre outros.

Veja abaixo a relação completa das licitações agendadas:

05/03 08:00 Chamada Pública Agricultura Familiar

05/03 08:00 Polpa de Fruta, Picolé, Sorvete, etc. PP 24

05/03 14:00 Aquisição de Gás P13 e P45 PP 25

07/03 08:00 Materiais para sinalização do aeroporto PP 027

08/03 08:00 Ração para Canil PP 028

09/03 08:00 Confecção de placas de ferro e ACM PP 029

09/03 08:00 Aquisição de Combustível Campo Grande PP 030

Todas as licitações acontecem no Paço Municipal e os respectivos avisos estão publicados no Diário Oficial do Município. Os editais poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail licita.chapadao@outlook.com.

Assecom

