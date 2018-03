Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir muito. Sucesso nas associações, nos negócios e nos assuntos de dinheiro. Você passa por momentos de descobertas em sua vida amorosa.

TOURO – Com tato e inteligência, seu êxito será total neste dia, principalmente no trabalho e na vida social. Dia feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas. Procure cuidar mais da sua saúde, pois, sentirá falta de energia.

GÊMEOS – Favorecimento ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício ao amor e a saúde. Posição vulnerável em relação às pessoas do seu convívio. Pedidos de familiares e de amigos, podem gerar nervosismo e ansiedade. Não faça tudo ao mesmo tempo.

CÂNCER – Você vai se entender com sua família e com seus superiores e colegas de trabalho, e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Você poderá se sentir abalado emocionalmente, se as coisas que imaginou, não se acertarem conforme os seus desejos.

LEÃO – Excelente aspecto astral para as experiências psíquicas e ao aumento e a evolução de sua inteligência e conhecimentos. A saúde será bastante boa o que lhe dará maiores condições de sucesso geral. Algumas dificuldades na vida familiar.

VIRGEM – Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto de mercúrio em seu horóscopo. Cuide, todavia, da saúde, da reputação e de seu dinheiro. Na vida amorosa, o dia pode lhe reservar agradáveis surpresas.

LIBRA – Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com as outras pessoas e o trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia para promover a sua elevação em todos os sentidos. Aptidão para se relacionar com qualquer tipo de pessoas.

ESCORPIÃO – No plano social, poderá ter as melhores influências que poderia esperar. Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, o deixará muito contente. Alguém poderá procurar conselhos com você.

SAGITÁRIO – Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível de pessoas . As amizades que fizer, vai lhe trazer vantagens. Dia promissor para viagens e tudo em geral. Cuidado com as suas atitudes críticas. Você poderá estar um tanto quanto sonhador e agindo sem o domínio da razão.

CAPRICÓRNIO – Pratique algum esporte, mantenha-se em movimento. Tranquilidade e bom estado mental para entabular novas ideias visando melhoras. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso.

AQUÁRIO – Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritas, mundo artístico e social. Lucros pelo esforço profissional e êxito social, também se apresentarão. A sua disposição será considerável para acertos financeiros antes relegados ao segundo plano.

PEIXES – Tudo dependerá de suas próprias ações neste dia. Evite atritos com pessoas desconhecidas, seja qual for o motivo. Regular para o romance e bom para os negócios. À noite, as influências são neutras.

