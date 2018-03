Em Audiência Pública, presidente do FME apresenta avanços do Plano Municipal de Educação

O Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – realizou no último dia 14 de fevereiro de 2018, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, Audiência Pública para apresentação e discussão dos avanços do PME – Plano Municipal de Educação.

Na oportunidade a presidente do Fórum Municipal de Educação Prof.ª Me. Márcia Aparecida da Silva Pereira apresentou o relatório do PME que “é um planejamento de educação que é elaborado com a participação do Governo de Costa Rica e da sociedade civil. Ele é um documento que contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo prazo, sendo um importante instrumento de política educacional para a efetivação do direito à educação de qualidade”, explicou à educadora durante a audiência.

A secretária Prof.ª Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral complementou que “o Plano Municipal de Educação determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos 10 anos, por isso é muito importante que os profissionais da área e a sociedade estejam atentos a esse tema”, esclareceu a gestora que apresentou o Plano de Ações da Secretaria de Educação para 2018 que também deu boas-vindas aos educadores.

Por sua vez, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa destacou a importância das ações e as metas que a Educação tem atingido. “Nossa educação hoje é uma das melhores do País, e isso só foi possível, pois á união de todos em prol de fazer uma educação de qualidade. Na qualidade de prefeito do Município fico feliz em conduzir com vocês a Rede Municipal de Educação”, destacou o gestor ao também dar as boas-vindas aos professores.

Também marcou presença na audiência o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos que no ato representou a Casa de Leis, diretoras, coordenadoras e todos os servidores das instituições de ensino.

Assecom

