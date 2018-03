Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Inácio se emociona ao se despedir de Mariana e Maria Vitória. Conselheiro fala com Eva sobre Celeste Hermínia e afirma que deseja refazer sua vida. Celina discute com Alzira por conta de seu casamento com Artur. Teodoro explica a Felícia o tipo de relação que pretende ter com a moça. Natália e Helena alertam Felícia sobre Teodoro. Lucinda conversa com Bernardo sobre a venda do imóvel de São Vital, e Gregório e Leonor ouvem. Contra a vontade de Celina e Balbina, Pepito e os funcionários expulsam Alzira da sociedade. Tereza pede que Inácio encontre Fernão no Brasil. Eva procura Lucerne no cabaré.

DEUS SALVE O REI

Demétrio fica alarmado com a convicção de Catarina de que o atentado foi encomendado pelo reino de Montemor. Catarina restringe a entrada de pessoas no quarto de Augusto somente aos médicos e avisa a Demétrio que ele tratará os assuntos do reino com ela. Betânia incentiva Ulisses a não dar importância à opinião de Romero. Catarina nomeia Rômulo o novo chefe do exército de Artena. Demétrio teme uma guerra entre Artena e Montemor. Catarina manda cortar o fornecimento de água a Montemor. Afonso tenta convencer Rodolfo a conversar com Catarina. Tiago avisa à família que foi convocado para o exército. Saulo anuncia que o reino ordenou que todos ficassem de prontidão para a guerra. Afonso diz a Demétrio que só Augusto pode evitar o confronto entre Artena e Montemor. Rodolfo declara guerra a Artena.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara afirma que acabará com Gustavo. Elizabeth pede que Renan a ajude a se reaproximar de Adriana. Adriana desconfia dos novos pedidos de exames médicos e pressente que há algo errado com sua saúde. Raquel revela a Bruno que está envolvida com Radu. Mariano, Valdo e Xodó estranham a presença de Sophia na mina. Sophia pede que Zé Victor vigie Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com a esmeralda gigante. Estela estranha o desânimo de Juvenal com seu casamento. Renan pressiona Jô para lhe dar o dinheiro prometido para a grife de Elizabeth. Patrick garante a Elizabeth que Renato não é boa companhia para Clara. Clara sai para jantar com Renato. Juvenal descobre que Desirée trabalha no bordel. Zé Victor flagra Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. Mariano, Lívia e Tomaz fogem. Sophia denuncia Lívia pelo sequestro de Tomaz.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

AMANHÃ É PARA SEMPRE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Behlul e Bihter concordam em fugir e Bihter diz que vai pedir o divórcio. Behlul, Elif, Bihter e Adnan saem para jogar golfe e um clima de tensão se estabelece entre eles. Deniz e Bülent voltam da fazenda. Bihter procura Deniz para conversar. Firdevs retorna de viagem

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

