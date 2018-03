Servidores da Prefeitura de Alcinópolis participam de capacitação sobre excelência no atendimento público

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da LB Consultoria, Treinamentos e Coaching, proporcionou aos servidores municipais a capacitação Excelência no Atendimento Público, trabalhando o encantamento ao usuário, marketing pessoal, o perfil do profissional e as competências necessárias para oferecer um serviço público de qualidade as munícipes.

Segundo a consultora Luzia Louzada, especialista emocional da LB consultoria, prestar o serviço a Alcinópolis como treinadora foi um resgate da excelência no atendimento ao usurário do serviço público. “Participaram os atendentes de todas as secretarias do município, comprometidos em apresentar um serviço de qualidade à população. Parabéns Prefeito Dalmy Crisóstomo e Secretário de Administração, Laeryk Rodrigues, por ter a visão de que a administração Pública precisa entregar aos usuários um serviço de qualidade”, disse Luzia.

Fabiane Gomes é recepcionista na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, participou da capacitação e garante que o aprendizado fará toda diferença no dia a dia do seu trabalho. “Aprendi muito, inclusive que quando a gente trabalha com amor e responsabilidade, tratando as pessoas com carinho e respeito, podemos tornar o serviço público de excelência sim”, ressaltou Fabiane.

Para o secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, proporcionar a capacitação aos servidores irá melhor a qualidade no atendimento e, principalmente, o autoconhecimento dos funcionários. “O município é nosso e quem faz as coisas acontecerem aqui são os servidores. Por isso estamos abertos ao diálogo sempre para identificarmos os problemas e solucionarmos juntos”.

O prefeito Dalmy participou da abertura da capacitação, reforçando sobre a importância de adquirir novos conhecimentos. “Esta capacitação foi pensada para atendermos melhor a população, mas também para que vocês, servidores, ampliem seus campos do conhecimento e sintam-se felizes e realizados em seus locais de trabalho”, explicou o prefeito.

*Assecom PMA

Comentários