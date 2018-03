Prefeitura se reúne com a Caixa e discute obras em andamento em Paraíso das Águas

Nesta quinta-feira (01), o prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/MDB), acompanhado de sua equipe técnica, gerente de convênio, Luciana Andrea Aimi, do fiscal de obras e engenharia, arquiteto Tiago Carmo Almeida, do engenheiro Renato Lobo Schettini, se reuniram com representantes da Caixa Econômica Federal (ECF), coordenador da gerência executiva de Governo de Campo Grande, Ricardo Oliveira Souza e com o Engº da Caixa, Vinicius Matsumoto, onde discutiram os projetos de infraestrutura que estão em andamento no município de Paraíso das Águas (MS).

Entre os projetos estão a pavimentação asfáltica, drenagens e construção de praças públicas. O prefeito Ivan Xixi informou que houve muito aproveitamento na reunião e está otimista quanto ao andamento das obras.

*Brito News

