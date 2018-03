Em Campo Grande, gestores de Alcinópolis buscam investimentos para o município

Em busca de investimentos para diversas áreas da administração pública, o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, secretário municipal de Assistência Social, Zé de Lima e do coordenador do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Jânio de Jesus Morais, esteve em Campo Grande visitando Secretarias Estaduais e gabinetes parlamentares.

A equipe esteve com a vice-governadora, Rose Modesto, solicitando a interlocução junto ao Governador Reinaldo Azambuja sobre assuntos de interesse do município, como a liberação da construção das 50 casas restantes do programa municipal de habitação e da compensação do ICMS ecológico que o município perdeu. “Rose anotou a solicitação e pré-agendou com o governador para a semana que vem”, informou o prefeito Dalmy.

Por sua vez, o coordenador do CREAS solicitou à vice-governadora a doação de um veículo de quatro portas para uso urbano e rural. Rose garantiu que na próxima semana será protocolado o pedido de doação e também outros que serão encaminhados pelo secretário municipal de Assistência Social por meio de ofícios com as devidas justificativas.

Na Secretaria Estadual de Assistência Social – SEDHAST a equipe foi em busca de apoio para a implementação de políticas públicas para a área, bem como projetos sociais e serviços. “Fomos recebidos com muita atenção pela secretária Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues, a qual se colocou a disposição do município”, ressaltou o secretário Zé de Lima.

Prefeito e demais gestores estiveram no gabinete do deputado federal Henrique Mandetta, onde o parlamentar entregou nas mãos do prefeito o protocolo do empenho de recursos para o município na ordem de 850 mil reais, 650 para saúde e 200 para serem investidos em infraestrutura.

E foi para falar sobre infraestrutura também que a trupe de Alcinópolis esteve no gabinete da deputada federal Tereza Cristina. Na oportunidade, o prefeito Dalmy lembrou que a mesma já havia destinado 400 mil reais, via Governo do Estado e que já estão sendo aplicados em saneamento básico – isto é, na ampliação da rede de esgoto municipal, e agora a deputada sinalizou uma doação, via governo federal, de uma Moto Niveladora para o município.

Encerrando a visita aos parlamentares, foi a vez de conversar com a deputada estadual Mara Caseiro sobre a queda de receita do município e a viabilidade do empenho de emendas para infraestrutura de Alcinópolis. “Sempre pudemos contar com o apoio e parceria desses deputados e sei que desta vez não será diferente. O meu agradecimento especial pelo carinho e a amizade sempre”, concluiu o prefeito.

—

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

Comentários