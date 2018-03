TecnoAgro 2018- terá tema voltado para a Mulher no Agronegócio

Com a tema direcionado para a Mulher, a Fundação Chapadão realizará nos dias 14 e 15 deste mês, a 21ª edição do TecnoAgro, que terá o foco a “MULHER NO AGRONEGÓCIO” e a “SUCESSÃO FAMILIAR”.

Além das visitas técnicas, onde os participantes poderão ver de perto as novidades tecnológicas e os portfolios das empresas parceiras da Fundação, serão realizadas importantes palestras.

Para esse ano a Fundação Chapadão, direcionou as palestras, que serão apresentadas pelo sexo feminino.

Veja a Programação e as palestras:

Dia 14 –

Das 08hs15 as 09hs00- Palestra sobre – Gestão Feminina em Propriedade Rural, Sucessão Familiar –

Palestrante- Sarita Junqueira Rodas – presidente da Junqueira Rodas e membra do Conselho Deliberativo do Fundecitrus.

As 09hs10 as 09hs30 – Abertura Oficial do TecnoAgro, com Vanessa Tenuta de Arruda Loef – produtora rural e administradora da agropecuária Loeff.

Das 15 as 15hs40 – Palestra sobre Identificação e manejo de insetos nas lavouras com Cecilia Czepack, graduada em Agronomia e professora da UFGO. Seguida de um minicurso e logo após das 14hs40 às 16hs00 debate.

Dia 15

08hs15 as 09hs00 – Palestra história de vida, gestão feminina em uma propriedade rural, sucessão familiar.

Palestrante – Edy Elaine Biondo Tarrafel – vencedora do prêmio Mulher de Negócios em 2017. Em 2014 foi a primeira mulher presidente do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul.

15hs00 as 16hs00 – Minicurso e debate com tema voltado para: Identificação e Manejo de Plantas Daninhas de Difícil controle.

Palestrante: Eliana Fernandes Borsato- Graduada pela Universidade de Ponta Grossa e pesquisadora no setor de Herbologia da Fundação ABC.

Das 19hs30 as 20hs30 – Show de encerramento com o Cover de Elvis Presley – Engenheiro Agrônomo – Ralf Uldo Dengler .

Visitas a Campo

Durante os dois dias, os participantes poderão realizar visitas aos campos experimentais das empresas das 07hs45 às 18hs00

Comentários