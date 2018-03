Salário referente ao mês de fevereiro já está disponível na conta dos servidores municipais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Finanças e Planejamento, informa a todos os servidos públicos municipais que o salário referente ao mês de fevereiro de 2018, foi depositado na última quarta-feira, 28, na conta dos servidores. A informação foi confirmada pelo secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani.

Assim, os servidores públicos municipais receberam seu salário no primeiro dia do mês de março, uma marca da atual administração municipal no primeiro ano de gestão e que continuará sendo realizado ao longo de 2018. A atual gestão sabe da importância em pagar os servidores em dia, para que os trabalhadores possam se organizar em suas contas, além de movimentar o comércio sul-chapadense.

Para o prefeito João Carlos Krug, pagar os servidores em dia é um dos principais compromissos da Prefeitura.

*Assecom PMCS

