Produtores de MS já colheram um terço da área cultivada com soja nesta temporada

A colheita da soja chegou nesta semana a 34,5% da área cultivada com o grão em Mato Grosso do Sul, o que representa 897 mil hectares, de total de 2,6 milhões de hectares semeados. O levantamento é do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (SIGA), da Associação dos Produtores da oleaginosa no estado (Aprosoja/MS).

Conforme o SIGA, o trabalho segue mais acelerado no norte do estado, onde a média da região é de 52,4% do total cultivado já colhido e tendo Alcinópolis atingido uma marca superior a 80%. Em contrapartida, segue em ritmo menor no sul, com 28,9% e nos municípios do centro de Mato Grosso do Sul, onde a média cai para 18,5%.