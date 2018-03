Em Campo Grande, vereadores e prefeito Waldeli cobram instalação de uma agência da Caixa em Costa Rica

Em Campo Grande-MS, os vereadores Artur Delgado Baird (PSC), Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), e Rayner Moraes Santos (PR), se reuniram com diretores da Superintendência da Caixa Econômica Federal no estado, com o objetivo de cobrar a instalação de uma agência do banco estatal em Costa Rica-MS.

A reunião, realizada na sexta-feira (23/02), contou também com a presença do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB) e aconteceu na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, na capital de Mato Grosso do Sul.

No encontro, os vereadores e o prefeito ressaltaram a necessidade urgente de instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no município e também argumentaram que a Casa Lotérica existente na cidade não consegue absorver satisfatoriamente a demanda de atendimentos, o que causa longas filas de espera e transtorno para a população.

Em resposta, o gerente regional de Governo, seção de negócios voltada aos entes públicos da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Paulo Cesar Neves de Matos, reforçou o compromisso de que assim que o banco estatal retomar a expansão no estado, o primeiro município que vai receber uma nova agência da Caixa será justamente Costa Rica.

“O momento econômico do país é ruim. A Caixa é um banco estatal. A gente sabe que o próprio Banco do Brasil fechou muitas agências no Brasil. Pelo que nós entendemos, a Caixa Econômica também está cortando gastos e não vai abrir mais agências, enquanto o cenário financeiro do país não melhorar. Não depende de nós vereadores e nem mesmo do prefeito. A classe política de Costa Rica está fazendo a sua parte, que é cobrar, há muito tempo. Temos a promessa que o primeiro município que vai receber uma nova agência do banco será o nosso, assim que a Caixa retomar a expansão no estado”, explicou o vereador Lucas Gerolomo.

Já em relação à Casa Lotérica, Paulo César informou que a intenção é liberar a instalação de mais um caixa no estabelecimento, aumentando assim a capacidade de atendimento da Lotérica e a consequente redução das filas.

Ele também informou aos vereadores e ao prefeito que a Caixa Econômica vai enviar um interventor até a cidade, profissional que ficará em Costa Rica de 06 a 09 de março para analisar e fazer um estudo do fluxo de atendimentos na Casa Lotérica do município. Ainda conforme Paulo César, preliminarmente a Caixa Econômica também estuda a possibilidade de instalar um caixa eletrônico em um supermercado da cidade.

Em Campo Grande-MS, além de participarem da reunião na superintendência da Caixa Econômica no estado, os seis vereadores costarriquenses também marcaram presença no seminário promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UNCVMS), que aconteceu de 21 a 23 de fevereiro com os temas: “Análises de Contas dos Municípios, Gestão Municipalista, e Evolução do Processo Legislativo”.

FOTO/LEGENDA:Vereadores de Costa Rica e o prefeito Waldeli em reunião com diretores da Superintendência da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul.

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSEIM/CMCR

