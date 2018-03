Edital de convocação da COTTONOSUL

O Presidente da COTTONSUL – Cooperativa dos Cotonicultores de Chapadão do Sul, usando das atribuições que lhe confere estatuto social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28/02/2018, convoca os Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14/03/2018.

COTTONSUL – Cooperativa dos Cotonicultores de Chapadão do Sul

CNPJ: 07.525.4270001-52

Rua Brasil, n° 1.272 – piso superior, Bairro Espatódia Chapadão do Sul- MS.

NIRE: 54400004318

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

O Presidente da COTTONSUL – Cooperativa dos Cotonicultores de Chapadão do Sul, usando das atribuições que lhe confere estatuto social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28/02/2018, convoca os Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14/03/2018 nesta cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como local a sua sede, sito à Rua Brasil, n° 1.272 – piso superior, Bairro Espatódia, na cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, às 15:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terço) do número de associados; em segunda convocação, às 16:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação, às 17:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA:

1. Leitura, discussão e julgamento do relatório da Administração, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Sobras ou Perdas, relatório da Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal, Referente à prestação de contas do exercício social encerrado em 31/12/ 2017;

2. Destinação das perdas do exercício anterior;

3. Plano de atividades e previsão orçamentária para o exercício de 2018;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5. Fixação de honorários dos Conselhos de Administração e Cédula de Presença aos conselheiros fiscais;

6. Outros assuntos de interesse social.

Nota 1: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados é de 33 (Trinta e três) associados.

Chapadão do Sul – MS, 28 de fevereiro de 2018.

________________________

Renato Burgel

Presidente

Cottonsul Coop. Cot. Chapadão do Sul

