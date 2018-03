Chapadão do Sul conta com aulas gratuitas de Dança de Salão para adultos e Dança e Ritmos para crianças e adolescentes: saiba como participar

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte, promoverá aulas de Danças. As inscrições já estão abertas e as aulas iniciam a partir do dia 06 de março.

A primeira turma será para crianças e adolescentes, de 03 a 15 anos, e serão aulas de Dança e Ritmos. As aulas acontecerão nas terças e quintas-feiras, às 8h e às 14h, com 30 vagas.

Já a segunda turma será de Dança de Salão destinada a pessoas a partir de 18 anos. As aulas acontecerão nas terça e quintas-feiras, às 19h, com 30 vagas.

Todas aulas acontecerão na Secretaria de Cultura e Esporte, localizada na esquina da Av. Oito com a Rua Nove. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-4146.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Secretaria de Cultura e Esporte pela ação e ratifica o convite para que a população participe desta importante ação cultural promovida em nosso município.

