Cassilandia: Aluno é esfaqueado dentro de sala de aula

Um estudante de 15 anos já foi para a escola preparado para o pior. Afinal uma faca não faz parte do material escolar. O fato aconteceu ontem, quarta-feira, 28 de fevereiro, por volta das 20h30, quando um aluno de 15 anos desferiu um golpe de faca contra um colega pelas costas devido a um desentendimento.

O fato foi relatado à Polícia Militar pelo diretor-adjunto da Escola Estadual Hermelina Leal, informando que o estudante de iniciais O. A. A., de 15 anos, usando uma faca com lâmina de 12 centímetros, deu um golpe de faca nas costas do colega também de 15 anos, de iniciais L. G. O.C., ocasionando um corte de aproximadamente três centímetros. A vítima foi socorrida de imediato para a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu atendimento médico e feita a sutura.

O agressor informou que pegou a faca em sua residência e a estaria portando para defesa pessoal. A polícia acionou o Conselho Tutelar e, como os pais do aluno agressor não se encontram na cidade, o seu irmão mais velho o acompanhou até a delegacia de polícia para serem tomadas as providências cabíveis. Com informações da Polícia Militar.

