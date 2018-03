Waldeli agradece convite de Puccinelli para ser vice, mas afirma que só renunciará para disputar a cadeira de governador

Surge nos bastidores da corrida pelo pleito eleitoral de 2018, o nome do prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa, como candidato a vice-governador de André Puccinelli.

Em entrevista ao jornal O Estado, o ex-governador e pré-candidato do partido, André Puccinelli, deixou claro o desejo de ter, como vice, o atual senador da república Waldemir Moka ou o chefe do executivo de Costa Rica, Waldeli Rosa. “É preciso avaliar bem, às vezes pode ser o Waldeli de Costa Rica ou o próprio Moka”, declarou.

Entretanto, ambos negam que poderão se tornar vice de Puccinelli na reta final da definição das candidaturas.

O prefeito Waldeli, que chegou a ser cogitado como um plano B dos emedebistas para a disputa ao governo, utilizou suas redes sociais para responder o convite: “Agradeço o convite de André Puccinelli, mas só renunciarei à prefeitura para disputar a cadeira de governador”, postou Waldeli no Facebook.

Já Moka declarou ao jornal O Estado que disputará a sua reeleição. “Eu sou candidato a senador, esse é meu projeto. Seria uma honra ser vice-governador do André Puccinelli, mas o meu projeto pessoal é ser novamente candidato ao Senado da República”, afirmou.

As eleições deste ano será marcada pelo grande número de candidatos na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, porém a grande dificuldade dos partidos tem sido indicar um vice para compor a chapa na corrida eleitoral. As convenções para a escolha dos candidatos a vice deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê o calendário eleitoral, e todos usam desta prerrogativa para fazer mistério e ganhar tempo para a escolha de um parceiro de chapa.

