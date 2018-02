Prefeitura faz a prestação de contas de 2017 em audiência pública na Câmara de Vereadores

Em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Prefeitura de Chapadão do Sul realiza hoje, 28, audiência pública de prestação de contas de 2017.

Realizada pela Secretaria de Finanças e Planejamento a audiência tem a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo semestre de 2017 (julho a dezembro), ou seja, a Prestação de Contas referente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º, 5º e 6º bimestres do exercício de 2017 e do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre do exercício de 2017.

A audiência acontece no Plenário da Câmara de Vereadores, com início às 15 horas e a participação da população é de suma importância.

*Assecom PMCS

