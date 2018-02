Ponte construída em 2014 desaba e prefeito vai decretar emergência

O desabamento parcial de uma ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, na zona rural de Jardim –a 233 km de Campo Grande– deixou isolada uma região produtora de grãos e carne e levou o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) a anunciar decretação de estado de emergência, visando a obter recursos para os reparos. A estrutura foi construída em 2014, na gestão estadual anterior, pela mesma empresa responsável pela ponte sobre o rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, que desabou em 2015.

No novo incidente, a ponte do rio dos Velhos teve um dos blocos de sustentação arrastados pela correnteza, fortalecida por conta das chuvas intensas que atingiram a região desde a semana passada, elevando níveis de rios. A ponte, segundo a assessoria do governo estadual, precisou ser interditada. Com isso, o acesso à região serrana, a 25 quilômetros da sede de Jardim, ficou prejudicado.

“Com pouco mais de três anos de uso, a ponte cedeu devido às chuvas intensas que caíram na região, e os nossos produtores, tanto os grandes como os pequenos, estão contabilizando um prejuízo muito grande”, disse Monteiro. Segundo o prefeito, a situação se agrava com a falta de opções de acesso para escoamento da colheita de soja e o envio de gado aos frigoríficos.

O lavrador Felipe Decarli, 25, que há três anos arrendou a fazenda Ribalta, a poucos metros do rio dos Velhos, mostra preocupação com a perda da safra de soja. “Se a gente não conseguir sair com essa soja, vamos à falência. Investimos tudo que tínhamos numa lavoura de 400 hectares e não colhemos 10% por falta de local para armazenar. Estamos desesperados”.