Homem é morto a tiro e facadas em fazenda de Paranaíba

João Batista Pereira da Silva, conhecido como Batista Gambirista, 46 anos, morreu na tarde de ontem, com um tiro e duas facadas, na fazenda Espicha Couro, zona rural, região do Assentamento Serra, de Paranaíba (MS). O autor seria um homem com quem a vítima se desentendeu na tarde de segunda-feira (26).

Segundo boletim de ocorrência, João Batista foi até a fazenda acompanhar uma mulher que tem filhos com o autor, pois ela iria busca-los após ficarem o final de semana com o pai; a irmã da mulher também acompanhou os dois. Os meninos têm 12 e quatro anos de idade e possuem guarda compartilhada.

Na fazenda, conforme registro policial, houve desentendimento entre todos que estavam no local e o pai dos garotos teria então disparado contra João Batista e em seguida desferiu dois golpes de faca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

*JP News

Comentários