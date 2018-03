Escolas Municipais e Cemeis recebem reposição de utensílios domésticos

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, fez a reposição de utensílios domésticos nas Escolas Municipais Dona Amélia Garcia Cunha e Flores do Cerrado, e nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexandre Fú.

As cozinhas da rede municipal de ensino foram abastecidas com liquidificadores, abridores profissionais, amassadores de batata, assadeiras, bacias plásticas, bacias diversas, caixas plásticas retangulares de vários tamanhos, caldeirões, canecas, passadores chinoy de aço, conjunto de potes herméticos, pincel mestre.

Além disso, também receberam cutelo durafio profissional (cortador), facas para cozinha, facas de churrasco, garfos de mesa, colheres de mesa, colheres para servir, pratos de mesa, garrafas de mesa, garrafas térmicas, jarras, lixeiras com pedal, panelas de alumínio batido, panelas de pressão, pegadores de massa, picador de legumes, descascadores, tábuas de corte, travessas para alimentos e escovas para mamadeiras.

A Escola Flores do Cerrado, que ganhou recentemente um depósito para auxiliar a cozinha, também recebeu um novo fogão industrial e um forno elétrico. De acordo com a Secretária de Educação, Léa Rohrig Rigodanzo, a reposição de utensílios domésticos atende as necessidades das cozinhas das escolas e creches e tem como objetivo manter a qualidade da alimentação fornecida aos alunos.

“Todo início de ano repomos e trocamos os materiais de cozinha. E no decorrer de ano repomos de acordo com a necessidade de cada escola. Isso é necessário para manter as cozinhas organizadas, bem higienizadas e conversadas, garatindo assim uma alimentação de qualidade”, afirma Léa.

Além dos utensílios domésticos, a Secretaria de Educação também repôs materiais de papelaria, tecidos e aviamentos na rede municipal de ensino. Além de brinquedos para as creches, como tabuadas giratórias, fantoches, cubos encaixáveis de números e alfabeto, dominó, blocos de encaixe, dentre outros.

*Assecom PMCC

