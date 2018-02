Escola Aroeira receberá curso de Elétrica Predial para compor componente curricular do EJA

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação, informa que pensando no desenvolvimento profissional do Assentamento Aroeira, realizará o curso de Elétrica Predial, que será ministrado no componente curricular no Projeto EJA. As aulas teóricas começaram nesta semana, e em breve será disponibilizado o material de elétrica predial para a realização das aulas práticas.

No momento do início das aulas teóricas a estava presente o professor do Curso, Valdemir, e o diretor das Escolas do Campo, Lucas Rodrigues, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao secretário municipal de Educação, Guerino Perius, pelo esforço em trazer esse importante curso para a Escola Aroeira, que com toda certeza trará desenvolvimento e progresso para essa comunidade.

Em breve, os alunos vão receber kit que tem entre os objetos: chave de fenda, martelo, alicate, serra, trena, limpa contato e outros objetos referente ao trabalho de elétrica predial.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a ação e o empenho da Secretaria de Educação e também a participação dos alunos que buscam conhecimentos e aperfeiçoamento.

*Assecom PMCS

Comentários