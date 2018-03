Bandidos tentam aplicar golpe em agência bancária de Chapadão do Sul e Costa Rica mas acabam presos

Na última segunda-feira (26), um caso de estelionato chamou a atenção dos policiais de Chapadão do Sul.

Conforme boletim de ocorrência, três pessoas foram atém uma agencia bancária na cidade, e em conversa com o gerente da unidade, ofereceram para fazer uma revisão em 65 cadeiras pelo valor total de R$ 6.197,00 (Seis mil cento e noventa e sete reais) que incluiria o serviço prestado e peças trocadas.

De acordo com o gerente, o trio entregou uma nota fiscal de serviço, informando que o tal valor deveria ser depositado em uma conta do estado do Rio Grande do Sul.

O gerente disse ainda aos policias que os bandidos pegaram a assinatura da Gerente Administrativa do Financeiro, mostrando que o serviço tinha sido aprovado, mas na verdade se tratava de uma fraude.

Mesmo assim, o gerente não aceitou o serviço e procurou a delegacia para prestar queixa.

Durante atendimento, os policiais ficaram sabendo que o grupo composto por T.D.M, de 26 anos, M.D.F., de 28 anos e J.C.A., de 34 anos tinham sido detidos na cidade de Aparecida do Taboado/MS após tentativa de estelionato, sendo que tentaram aplicar o mesmo golpe em Costa Rica e outras cidades da região.

Fonte: MS Todo Dia

