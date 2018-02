Prefeitura abre sindicância para apurar fatos em Canil

A Prefeitura de Chapadão do Céu abre sindicância para averiguar os fatos em relação a morte de um cachorro da raça chow-chow, ocorrida no Canil Municipal, no último final de semana. A Prefeitura informa que o funcionário do Canil que fez o recolhimento do animal, já foi afastado de suas funções, até que todos os fatos sejam apurados.

De acordo com informações iniciais, o animal foi recolhido no sábado, dia 24 de fevereiro, diante de denúncias de que o mesmo estaria solto em vias públicas. Segundo a lei municipal 250 de 1999, é proibido deixar animais domésticos soltos em vias públicas.

No domingo, dia 25 de fevereiro, ao procurar o Canil o dono do animal verificou a morte do mesmo. No Canil Municipal há mais de 40 animais, de diversas raças. A causa da morte do animal pode ter sido decorrente à brigas entre os cães. Mas, todos os fatos serão apurados o mais breve possível através de sindicância.

A Prefeitura informa que o Canil recebeu em 2017 reforma e ampliação de suas instalações. Para 2018, há um planejamento de reestruturação de equipe para melhor atender os animais que estão em situação de rua.

