1º Dia de Campo Agromano Integração Lavoura x Pecuária: alta produtividade e carne de qualidade

Produtores e pecuaristas participaram de um Dia de Campo, diferenciado realizado na fazenda Indaiá II, no município de Paraiso das Aguas, promovido pelas as empresas, Agromano e Uniggel Sementes, juntamente com seus parceiros Syngenta, Nidera Sementes, HO Genética, SOYTECH Sementes, DONMARIO, onde foram apresentados os resultados da Integração da Lavoura com Pecuária, que apresentou em campo a alta produtividade da lavoura e carne de qualidade em pasto.

A experiência da fazenda é realizada no sistema de rotação, onde por um período de 5 anos, são destinados ao manejo do gado de corte de alta qualidade da fazenda Indaiá e após, os pastos são transformados em área de plantio de soja, por um período de dois anos.

Em campo, foram apresentados as cultivares de soja das empresas, Syngenta, Nidera Sementes, HO Genética, SOYTECH Sementes, DONMARIO, que apresentaram um excelente padrão de qualidade e se esperam uma rentabilidade bem maior do que em outras áreas.

O veterinário responsável, Bruno Gubert Weiss, representando o proprietário das fazendas Indaiá, Darci A. Boff, apresentou como é feito o manejo do gado de corte da fazenda em sistema de pastagem de piquete e como é feito o trato do gado, para obter a qualidade da carne, que hoje é distribuída em várias redes da Vermelha Grill em Campo Grande.

O pesquisador Gelson Luís Dias Feijó, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, que atua em Gado de Corte, na área de Ciência da Carne, também esteve presente e salientou que o ILP consiste na diversificação da produção, possibilitando o aumento da eficiência na utilização dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente, a estabilidade de produção e a renda do produtor.

A tecnologia contribui significativamente para melhorar a qualidade do solo e diversificar as alternativas de renda na propriedade. Além disso, o aspecto da segurança alimentar foi outra característica marcante apontada, tendo em vista que o sistema agrega diferentes meios de produção (vegetal e animal).

Após a visita em campo e no sistema de pastagem, os participantes do evento foram recepcionados com um desgoste das carnes de qualidade da Fazenda Indaiá acompanhada de Chopp.

