Homem encontrado morto em Cassilandia e pai do goleiro Fábio do Cruzeiro

José Ramão de Souza Maciel, com 66 anos de idade, é o nome do homem encontrado morto na noite de ontem na ponte da AABB. Era pai do goleiro do Fábio, do Cruzeiro de Belo Horizonte e mais duas filhas. Natural de Maracaju, a família é de Campo Grande e estava residindo em Cassilândia há cerca de três meses. Já morou em Paraiso das Águas. O corpo vai ser encaminhado para Paranaiba, para autópsia, e depois seguirá para Campo Grande onde será sepultado.

José Ramão morreu na calçada da Rua Joaquim Balduíno, junto a uma fábrica de refrigerantes Saboraki, perto da ponte de concreto que dá acesso à AABB, no início da noite desta segunda-feira, 26 de fevereiro, por volta das 18h30 (MS). Tudo indica que ele estava fazendo caminhada e sofreu um infarto.

O goleiro Fábio está na Argentina onde o Cruzeiro fará a estréia na Libertadores das Américas. Ontem, a noticia foi veiculada no programa Bem Amigos, do Sportv e também na página Cruzeiro Eternamente.

Acredita-se que tenha sido vítima de infarto. Era aposentado.

O goleiro está com a delegação do Cruzeiro em Buenos Aires e recebeu a notícia no fim da noite no hotel em que o clube está hospedado. Fábio mostrou-se muito abalado com a notícia recebida. Integrantes da delegação cruzeirense estiveram no quarto do jogando tentando confortá-lo e acalmá-lo com a triste notícia. O clube mineiro, respeitando a dor do goleiro, deixou nas mãos do jogador a decisão de voltar ou não ao Brasil. A direção publicou uma nota oficial (veja no fim da nota).

Mesmo assim, o terceiro goleiro do clube, Lucas França, já foi acionado e chega a Buenos Aires por volta do 12h desta terça-feira para se juntar à delegação. Rafael, reserva imediato de Fábio, está de prontidão para assumir o gol cruzeirense. O Cruzeiro já prestou homenagens ao goleiro.

Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time celeste estreia na Libertadores 2018 diante do Racing, no estádio El Cilindro. O jogo é válido pela primeira rodada do Grupo 5 da competição.

Nota oficial publicada pelo Cruzeiro:

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente a notícia da morte do Sr. José Ramão de Souza Maciel, pai do nosso goleiro Fábio.

O atleta se encontra em Buenos Aires, onde o Clube tem compromisso nesta terça-feira contra o Racing, pela Copa Libertadores.

Fábio está recebendo todo o amparo e suporte necessários neste momento difícil e de extrema consternação.

Ao nosso camisa 1, referência dentro e fora de campo, nossos sinceros sentimentos e um abraço fraterno.

*Com informações do fotógrafo Lata e Globo Esporte – Editado para acréscimo de infomações

