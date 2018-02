Governo lança mais R$ 2 milhões em licitação para novas obras em Cassilândia

O Governo do Estado lançou no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (27) R$ 3.706.508,24 em licitações de novas obras para Mato Grosso do Sul. De acordo com o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), apenas para o município de Cassilândia, devem ser destinados até R$ 2.172.360,00 para pavimentação.

Segundo a publicação, em Cassilândia deve receber asfalto e drenagem a avenida José Paulo J. R. Silva e rua Sebastião Martins da Silva. A tomada de preços acontece no dia 2 de abril, às 9 h, na sede da Agesul, na Capital.

Outro investimento divulgado, através do lançamento de licitação, é a pavimentação do bairro Jardim Marambaia e Rincão Bonito, no município de Bonito. Os investimentos estão orçados em R$ 566.137,23.

Ponta Porã é o terceiro município contemplado com investimentos publicados nesta terça-feira no DOE. Foi lançada a licitação para elaboração de um projeto executivo que irá restaurar e ampliar o Castelinho para abrigar o Museu Histórico da Fronteira. O projeto executivo está orçado em R$ 257.078,04.

Em Iguatemi, obras orçadas em R$ 710.932,97, devem beneficiar com pavimentação, drenagem, sinalização viária, calçamento e acessibilidade ao residencial Élida Lopes Nogueira.

Mais Asfalto

Também publicado no DOE o resultado de duas licitações que totalizam investimentos da ordem de R$ 1.463.308,98 em asfalto novo.

Desta vez serão contemplados o Jardim Bodoquena, em Terenos, e as ruas Joaquim F. da Silva, Bento M. Lobo, Cuiabá, Hiroshima, Melvin J. 01, Caçapava, 7 de Setembro, Natanael T. de Andrade, Dr. Orgigenes F. Simões, Bahia e Paraná, em Glória de Dourados.

O DOE trouxe ainda a formalização da assinatura do contrato com a empresa que irá pavimentar o Jardim Primavera, em Aparecida do Taboado. A obra que será executada através do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundersul) e receberá recursos da ordem de R$ 692.391,10.

*Raquel Pereira

