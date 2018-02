Em Chapadão do Céu, Secretaria de Saúde realizou mais de 141 mil atendimentos

Números dizem respeito a procedimentos realizados no Hospital Municipal Santa Luzia, Centro de Saúde e Unidade de Saúde Rogagnin em 2017

A Secretaria Municipal de Saúde realizou 141,335 mil atendimentos à população de Chapadão do Céu em 2017. Os números dizem respeito ao balanço de serviços prestados no Hospital Municipal Santa Luzia, Centro de Saúde e Unidade Básica de Saúde (UBS) Rogagnin. E, estão relacionados à consultas, atendimento e exames de urgência, tratamento odontológico, serviços de primeiro socorro e visitas domiciliar.

E os números não param. De 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 2017, foram realizados 130.609 exames na rede municipal de saúde, como hemograma completo, dosagem de glicose, de colesterol, triglicerídeos, creatina, ácido úrico, dentre outros 46 tipos de exames clínicos. Foram aplicadas ainda 4.054 vacinas.

Destaque também para as 11.065 radiografias realizadas no ano passado, em mais de 40 tipos. Além das 2.792 ultrassonografias realizadas em mais de 10 tipos diferentes, como obstétrica, abdômen superior, abdômen total, de próstata, dentre outros. De acordo com o relatório, foram realizados 284 procedimentos cirúrgicos no Hospital Municipal. Destas, 132 dizem respeito a cesariana e 30 partos normais.

Os números apresentados são reflexos de uma equipe capacidade composta por 167 profissionais. Só no quadro médico são 12 especialistas entre clínico geral, pediatra, ginecologista / obstetra, psiquiatra, cirurgião geral, cardiologista e ortopedista. A equipe ainda conta com enfermeiros, odontólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentre outros.

Segundo a Secretária de Saúde, Verônica Savatin Wottrich, os profissionais recebem capacitação frequentemente. Só em 2017 foram realizadas cinco capacitações de atenção primária, que tem como objetivo melhorar a qualidade integral do serviço prestado à população.

Os números do ano passado também são justificados pelo aumento na procura pelos serviços de saúde, principalmente de pessoas que moram em outras cidades. Por isso, em 2018 as consultas agendadas só serão possíveis para pessoas que residem em Chapadão do Céu. Já os atendimentos no Hospital Municipal, de emergência e urgência, são para todos que necessitarem.

Verônica explica ainda que Chapadão do Céu recebeu repasses financeiros com atrasos, em 2017. Mesmo assim, manteve o padrão de qualidade do serviço prestado à população. “Cerca de 80% dos gastos da saúde são custeados com recursos próprios do município”, afirma.

A novidade para 2018 fica por conta da abertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Campo Verde. E mais uma equipe de Saúde da Família, que realiza visitas domiciliares. Além disso, a Secretaria de Saúde trabalhará com foco na prevenção.

“Todas as ações serão voltadas para a conscientização da população, e para o autoconhecimento. As pessoas precisam conhecer o seu corpo e entender mais sobre doenças e as formas de preveni-las. Por isso, desenvolveremos muitas campanhas mensalmente”, conclui Verônica.

Comentários