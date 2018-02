Costa Rica: Polícia Civil prende em flagrante homem acusado de assassinar vizinho

No final da tarde desta segunda-feira (26), foi preso em flagrante delito, Anilton Marques Cordeiro, 33 anos, conhecido pelo alcunha de Polaco”.

Marques é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado ocorrido no começo da noite de domingo (25), que ceifou a vida de Wander Oliveira dos Santos, em frente a sua residência localizada no Bairro Eldorado em Costa Rica/MS. Os dois eram vizinhos e tinham uma rixa antiga, e após uma discussão de posse de uma faca Anilton desferiu um golpe faca certeiro no abdômen da vítima que faleceu no local, antes mesmo de ser socorrido.

Após o crime, o acusado tomou rumo ignorado, levando consigo a faca usada na pratica do homicídio.

Logo em seguida ao tomar conhecimento do crime os policiais civis começaram as diligências no sentido de prender o acusado, e nesta tarde em menos de 24 horas conseguiram localizar e dar voz de prisão ao autuado que estava escondido no distrito da Lage, uma localidade que fica localizada próxima à cidade de Costa Rica/MS. Um homem que estava ajudando na fuga do acusado também foi detido.

A faca usada no crime foi apreendida, a arma branca estava enterrada e depois de uma breve entrevista o acusado levou os policiais até onde tinha escondido a arma.

Pelo fato de ainda estar dentro das 24 horas e os policias estarem em diligências, o acusado será autuado em flagrante de delito. E já encontra-se recolhido na Unidade da Polícia Civil desta Comarca, à disposição da Justiça. A prisão foi feita pelos policiais Helio Biberg e Paulo Humberto (PH).

A vítima deixa esposa e três filhos.

O Caso

A vítima sofreu um único golpe de arma branca no tórax.

Wander Oliveira dos Santos, 33 anos, foi assassinado no começo da noite de domingo (25), por volta das 19h15min., no Bairro Eldorado, em Costa Rica/MS, com um golpe de arma branca na altura do tórax.

Segundo informações a esposa da vítima tinha saído para buscar seus filhos na casa da avó e deixou a vitima jantando e quando retornou com os filhos deparou com o marido caído em frente a casa com uma perfuração lado esquerdo do abdômen. As vísceras da vitima estavam exposta e quase não havia sangue no local do crime.

A vítima apresentava somente uma perfuração, porém, foi certeira e tirou-lhe a vida.

