Paraíso das Águas vai participar da 15ª Copa Assomasul em Ribas do Rio Pardo

A equipe de futebol de campo de Paraíso das Águas vai participar da 15ª Copa Assomasul na cidade de Ribas do Rio Pardo no próximo dia 17 de março.

O time paraisense enfrentará os municípios de Água Clara, Jaraguari, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo. A copa Assomasul é o maior campeonato intermunicipal do Estado de Mato Grosso do Sul.

Participação: Paraíso das Águas sediou a 12ª Copa Assomasul, participou da 13ª Copa em Chapadão do Sul e também da 14ª Copa na cidade de Rochedo no ano de 2017.

No ano passado, o Prefeito Municipal Ivan da Cruz Pereira(Xixi) esteve representando os prefeitos de Mato Grosso do Sul e também atuou como atleta marcando um gol e ajudando a equipe de Paraíso das Águas na vitória contra a equipe de Jaraguari.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

