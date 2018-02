Mulher chega em casa e encontra marido morto na frente da residência em Costa Rica

Wander Oliveira dos Santos, 33 anos, foi assassinado no começo da noite de domingo (25), por volta das 19h15min., no Bairro Eldorado, em Costa Rica/MS, com um golpe de arma branca na altura do tórax.

Segundo informações a esposa da vítima tinha saído para buscar seus filhos na casa da avó e deixou a vitima jantando e quando retornou com os filhos deparou com o marido caído em frente a casa com uma perfuração lado esquerdo do abdômen. As vísceras da vitima estavam exposta e quase não havia sangue no local do crime.

A vítima apresentava somente uma perfuração, porém, foi certeira e tirou-lhe a vida.

A polícia civil já identificou o possível autor e trabalha no sentido de localizar e prender. As diligências continuam. O G.T.O., Polícia Civil, Polícia Militar e S.I.G., trabalham no intuito de prender em flagrante o acusado do crime.

A arma branca usada no crime não foi localizada.

A pericia técnica, Dr. Rodrigo, esteve no local e fez o levantamento do local do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado a cidade de Paranaba/MS, onde passará por exame de necrópsia e logo em seguida retornará a cidade de Costa Rica/MS, onde residem seu familiares.

A polícia ainda não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigação. Foi registrado Boletim de ocorrência versando crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil.

