Equipe de Figueirão vence o 2º Torneio da Amizade em Alcinópolis

A equipe Farmácia Confiança, do município vizinho de Figueirão, conquistou neste domingo (26) o título de campeão do 2º Torneio da Amizade de Futebol Society ao vencer a equipe Vila Nova A, de Alcinópolis, por 3 a 1 em uma final emocionante.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Alcinópolis, por meio do Departamento de Desporto, que, além dos times que chegaram a final, contou ainda com a participação de equipes de Costa Rica, Chapadão do Sul e Alto Taquari-MT.

Além dos times, houve ainda premiação para o artilheiro Willian, que marcou quatro gols pelo Vila Nova A e o goleiro menos vazado Gean, da equipe Farmácia Confiança, que sofreu apenas três gols.

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, participou da premiação e, como fez em 2017, garantiu à população que continuará investir ainda mais no esporte. “Eu acredito que o esporte é uma ferramenta poderosa de integração e um aliado à educação. Em parceria com legislativo e os comerciantes do município, mais eventos esportivos irão acontecer ao longo do ano”, disse.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, e os vereadores Angelo do Nicola e Weliton Guimarães também participaram das premiações.

*Assecom PMA

