CTG Rincão da Saudade está com inscrições abertas

O Cento de Tradições Gaúchas (CTG) Rincão da Saudade está com matrículas abertas. Criado em janeiro de 2018, o grupo tem como objetivo divulgar as tradições gaúchas em Chapadão do Céu.

Para a invernada de dança, as turmas serão divididas de acordo com a idade dos participantes, da seguinte maneira: Pré-Mirim (até os 8 anos), Mirim (de 9 a 12 anos), Juvenil (de 12 a 16 anos), Adulto (de 16 a 30 anos), e Xiru (até os 60 anos).

Já na invernada de canto, poesia e música as turmas serão divididas em Mirim (até 12 anos), Juvenil (de 12 a 16 anos), Adulto (de 16 a 30 anos), e Xiru (até os 60 anos).

As matrículas podem ser realizadas na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, na Avenida Indaiá, número 104, segundo andar – Centro. O horário de atendimento é das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira. O telefone para contato é o 3634-2232.

As vagas são ilimitadas e as aulas estão previstas para iniciarem em março de 2018. A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu já garantiu apoio necessário para o grupo desenvolver suas atividades. Os ensaios acontecerão na quadra coberta ao lado do Ginásio Municipal.

*Assecom PMCC

