Costa Rica: Após briga mulher invade lanchonete com carro e atropela várias pessoas

Na noite deste domingo (25), por volta das 19h, após uma briga, uma mulher de 43 anos, pega seu veículo e atinge várias pessoas que estavam em uma lanchonete localizada na Avenida José Ferreira da Costa, centro, Costa Rica/MS.

Conforme informações, T. M. M. B. G. (43), estava na lanchonete quando acabou brigando com outra mulher, sendo que a acusada alega que recebeu um murro na cabeça e que depois disso ficou “cega de raiva” e alega não recorda de mais nada.

Conforme apurado pela redação a acusada depois da briga na lanchonete, foi até onde estava estacionado seu veículo e já de posse de seu veículo, sendo um Fiesta, cor prata, adentrou a lanchonete onde estavam várias pessoas e atingiu clientes e atendentes do local, sendo que uma das vitimas precisou ser encaminhada a Fundação Hospitalar devido aos ferimentos sofridos. Porém, o alvo seria a mulher com quem a autuada tinha brigado anteriormente.

Logo após atropelar as pessoas que ali estavam a acusada deu uma ré com seu veículo e atingiu mais uma pessoa e logo em seguida evadiu do local, sem prestar socorro às vítimas.

Os Policiais Militares conseguiram localizar a indiciada que estava em sua residência, deitada em seu quarto. No momento da abordagem a acusada estava descontrolada e precisou ser contida, devido ao seu descontrole. A indiciada se negou a apresentar o veículo usado para a pratica do crime.

O delegado responsável, Danilo Mansur, autuou a acusado pelos crime de Tentativa de Homicídio e Dano.

A acusada foi recolhida na Unidade da Policia Civil e está à disposição da justiça.

Fonte: Eu Conto Tudo/Maria Augusta

