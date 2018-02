Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Cícero deixa a casa de Josefina e Benê questiona a mãe. Tato cuida de Aldo, que resiste à atenção do filho. Keyla insiste para que Roney converse com Aldo. Marta e Luís pedem que Leide tome conta de MB. Ellen divulga o vídeo feito por Dogão, elogiando Dóris e o Cora Coralina. Benê pede ajuda a Juca para finalizar sua letra de música. Flávio afirma a Dóris e Bóris que pedirá o rastreamento do autor do crime cibernético contra a diretora. Edgar e Malu descobrem que seu novo sócio é MB. Mitsuko passa mal. Aldo acusa Roney de ladrão. MB se desespera e Lica o ajuda.

TEMPO DE AMAR

Inácio ajuda Vicente e Maria Vitória o agradece. José Augusto repreende Salvador, que, ameaçado por Delfina, não revela a verdade ao patrão. José Augusto pede que Maria Vitória cuide de seu casamento. Conselheiro beija Eva. Lucerne conta a Gilberte sobre a perda de Cecília, sua filha. Carrapeta e outros funcionários cobram uma posição de Pepito contra Alzira. Com a intervenção de Teodoro, Eleutério é solto da prisão. Palamedes recebe Olímpia em sua casa para uma entrevista de emprego. José Augusto confronta Delfina.

DEUS SALVE O REI

Afonso consegue salvar Levi e Samara do incêndio. Virgílio fica furioso ao ver que Afonso está vivo. Afonso pede hospedagem para Samara, e Levi a Constância e Martinho, que ficam intrigados ao tomar conhecimento que o ex-genro dormiu na casa de Samara. Latrine sugere que Lucrécia se torne amiga de Catarina, para evitar que Rodolfo se aproxime da princesa. Cássio diz a Rodolfo que os Eranitas não podem ser removidos de suas terras. Catarina se insinua para Afonso. Amália fica constrangida com a presença de Samara e Levi em sua casa. Augusto discursa, declarando aberto o torneio de Cália. Rodolfo decide participar do torneio, e Petrônio o alerta. Amália observa Afonso, Samara e Levi. Amália sugere a Virgílio que os dois se casem o mais breve possível.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Melissa decide aceitar a condição de Diego para manter o casamento. Patrick e Clara questionam Raquel sobre provas contra a idoneidade de Gustavo. Lívia revela a Gael que Sophia não é sua mãe biológica. Gael confronta Sophia. Raquel insinua que seu acidente foi forjado por Sophia e Gustavo, e orienta Clara e Patrick a recorrer a Bruno. Elizabeth tenta um novo contato com Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth pede que Patrick não fale com Clara sobre seu vício em bebida. Adriana discute com Renan e Nicolau por causa da mãe e acaba sofrendo um acidente de carro. Clara leva Laura para ver Mercedes, que faz uma oração para a menina. Mercedes alerta Clara sobre Adriana. Mariano propõe fugir com Lívia e Tomaz, e se prepara para vender a esmeralda gigante. Caetana alerta Leandra sobre Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro com Rato. Sophia arma uma emboscada para Rato.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

AMANHÃ É PARA SEMPRE

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

CARINHA DE ANJO

Franciely surpreende Silvestre e o beija pela primeira vez na boca. Silvestre desmaia de emoção. Padre Gabriel conversa com Gustavo e pede para o irmão ter mais calma no que desrespeito ao entendimento dele a respeito de Cristóvão. Fátima conversa com Estefânia e diz que Cristóvão pediu demissão. Já Cecília revela que Franciely irá ficar com o emprego. Gustavo diz para a esposa que Cristóvão não é quem imaginavam e que Fátima precisa tomar cuidado. Fabiana e Didi colocam o plano em ação para desmascarar Bárbara e Frida. As duas servem para todas as meninas um chá que afirmam ser uma poção com que faz ser revelado um segredo. Vitor e Estefânia chamam Leonardo e perguntam o que aconteceu na empresa e o homem afirma que Cristóvão tentou roubar uma joia e fez os árabes fechar contrato com a concorrente. Rosana vai até a casa de Fátima e Cristóvão. A mãe de Juju convida Fátima para ser sua sócia na loja de bolos. Gustavo promove Leonardo ao cargo de assessor pessoal dele.

BAND

AMOR PROIBIDO

Hilmi liga para Nihat e tenta usar ele para conseguir informações sobre os negócios de Adnan. Adnan planeja com como dar o troco em Hilmi. Behlul e Bihter se encontram no jogo de basquete de Bülent e a tensão entre os dois aumenta. Nihat conta para Peyker que Hilmi o esta chantageando. Bihter e Behlul se beijam escondidos.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

César tenta, incessantemente, ligar para Natália, mas ela não atende, distraída com Lúcio. A policial fica surpresa ao encontrar tinta de tatuagem no banheiro. Lúcio é surpreendido com o ataque de Nicanor. César chama Guido e os outros policias. Natália se dá conta da verdade. Lúcio pede para Nicanor ter calma. César e Guido seguem para o apartamento do vilão. Natália começa a sentir o efeito do sonífero que Lúcio colocou na bebida. Noah sente ciúmes de Isabela e Ricardo. Lúcio é assassinado por Nicanor. Natália se surpreende ao ver o assassino na sua frente.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários