Alvará 2018 pode ser impresso pelo site da Prefeitura: saiba mais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Finanças e Planejamento, informa a toda população sul-chapadense que os Alvarás já podem ser impressos pela internet, agilizando a rotina dos empresários do município.

Para o cidadão imprimir de casa seu próprio alvará basta acessar o site da Prefeitura De Chapadão do Sul e entrar no item “Serviços”, e posteriormente escolher a opção “Finanças e Planejamento” e clicar na opção “Imobiliário, Mobiliário e Contribuinte”.

Assim que abrir uma nova guia, o empresário poderá ter acesso ao seu alvará clicando na opção Mobiliário, para isso é necessário informar o Código de Cadastro e CNPJ. O Código de Cadastro pode ser encontrado no Alvará do ano passado, caso não encontre o cidadão poderá solicitar o código ligando para o CAC, através do telefone (67) 3562-5612.

Mais informações também podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-5612.

