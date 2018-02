A Secretaria de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul abre inscrições no Ginásio de Esportes Carlos Archilha para escolinhas de futebol Society, futsal, voleibol, handebol, basquetebol e atletismo.

As inscrições são realizadas no próprio ginásio de esportes com turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno.

As aulas são oferecidas para crianças a partir de 5 anos, nas modalidades masculino e feminino, com turmas também para adulto, com início das aulas dia 26 de fevereiro.

*Assecom PMCS

Comentários