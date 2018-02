Polícia persegue ladrões de fazenda do Aporé e prende perto do Córrego Galheiro

. D. A. C., 30 anos, e E. J. M. da S., 31 anos, foram presos em flagrante por furto ocorrido na propriedade rural de C. R. R. V., 60 anos, no Aporé (MS). Eles foram presos na MS-306.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de um furto ocorrido na referida propriedade rural e que os ladrões teriam fugido em uma moto CG 150 cor vermelha.

Para efetuar o furto, os suspeitos pediram informações ao proprietário. Posteriormente o funcionário da fazenda disse que os indivíduos teriam saído da sede da fazenda. Ao chegar na casa, encontrou a porta quebrada e o interior todo bagunçado.

A vítima disse que o revólver é de um empreiteiro que deixou para guardar na fazenda e não mais retornou para buscar.

Perseguição policial – A equipe policial deslocou pela MS-306, rumo à cidade de Chapadão do Sul, e pouco antes do Córrego Galheiro, os suspeitos foram avistados, iniciando o acompanhamento tático ao veículo.

O suspeito adentrou em uma estrada de fazenda não pavimentada, sendo que no meio ao trajeto foi visto quando um objeto caiu no meio da estrada, sendo então continuado o acompanhamento até os suspeitos encontrarem uma porteira fechada.

O passageiro da moto abriu a porteira para novamente seguirem fuga. Mas para evitar a fuga a equipe policial colidiu com a viatura na traseira da motocicleta, ocasionando sua queda e posteriormente a prisão dos suspeitos.

Com ele foram localizados dois perfumes e um facão. E o objeto que havia dispensado era um revólver.

As informações são da Polícia Civil de Cassilândia.

