CPE Realiza Ação Preventiva Contra a Criminalidade em Chapadão Do Céu

a equipe da CPE realizou na cidade de Chapadão do Céu, ações preventivas, visando combater a criminalidade. Foram intensificadas as abordagens em bares, boates e praças.No total foram verificados os antecedentes de 28 pessoas abordadas e 07 veículos vistoriados e três ocorrências registradas.

Durante abordagem no BAR DO JESUS, ao consultar os antecedentes constou um MANDADO DE PRISÃO para WILSON ROSA DE SOUZA “VULGO MACUCO” Foi verificado também que o mesmo estava quebrando a condicional, pois após às 20H o mesmo deveria estar em sua residência. Sendo o mesmo conduzido pra UNIDADE PRISIONAL DE SERRANÓPOLIS.

Cabe ressaltar, que o autor tem uma extensa ficha criminal, pelos crimes de TRAFICO DE DROGAS, 4x FURTO EM RESIDÊNCIA, FURTO DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, dentre outros mais.

Durante patrulhamento tático pelas proximidades da ZONA,a equipe deparou com DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA (18). Durante abordagem foi localizado UMA PORÇÃO E UM CIGARRO DE MACONHA. O autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as devidas providências.

Por volta das 02h00min, a equipe deparou com HERCULES BRUNO FERREIRA (22) e J.L.R.M. (17) no interior da PRAÇA DA TERRA. Durante abordagem foi localizado UMA PORÇÃO DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA. Foi constatado que ambos haviam acabado de fazer uso de cocaína, pois apresentavam resto da droga no nariz. Ambos foram conduzidos até a Delegacia onde foram tomadas as providências cabíveis.

