Cassilandia: Padrasto esfaqueia enteado ao tentar separar briga de casal

Um homem de 45 anos esfaqueou o enteado de 20, na noite de sábado (24), em Cassilândia. A confusão teria começado depois de o autor tentar separar uma briga do jovem com a namorada.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 21h50 a vítima teria começado a discutir com a esposa e autor foi até a residência para tentar acalmá-los. Inconformado, o jovem teria começado uma briga com o padrasto. Os dois trocaram socos, momento em que o padrasto esfaqueou o enteado.

Vítima e autor correram e não foram localizados. O caso foi registrado na delegacia do município como vias de fato.

Comentários