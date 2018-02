Cassilândia/Itajá: Carreta carregada com bois tomba no trevo da morte

O mesmo “trevo da morte” que já matou pelo menos quatro motoristas nos últimos anos fez mais uma vítima na manhã deste domingo, 25 de fevereiro. O trevo está entre Aporé e Itajá, bem na entrada para Cassilândia, na GO-302.

Uma carreta de Goiânia, placas MIZ 8120, tombou e foi parar no mesmo local de sempre, logo depois do trevo, onde uma curva elaborada de forma equivocada pela engenharia goiana voltou a causar prejuízos materiais.

De acordo com informações de populares, um boi morreu e outros ficaram feridos, mas não foram constatados vestígios pelo Cassilândia Urgente agora há pouco.

Há informação de que o motorista foi levado para a cidade de Aporé, onde estaria recebendo tratamento médico. Havia homens em cavalos cuidando das reses que caíram da carreta que estavam soltas junto à pista e foram colocadas numa pastagem cercada até que o dono possa vir buscá-las.

Os motoristas caem na mesma “surpresa”, afinal os riscos estão justamente na subida, da GO no sentido Aporé/Itajá, pois a engenharia não respeitou a força centrífuga da curva, que joga para fora, e, numa velocidade acima de 70 0u 80 KM/H, a carga é jogada para fora, levando a carreta e, com isso, puxando o cavalo também, o que tem provocado acidentes e mais acidentes.

Nestes últimos dias foi feita a roçagem nas margens da estrada, deixando as placas de sinalização com boa visibilidade, mas o desnível do piso acaba não sendo devidamente visto pelos motoristas de veículos de cargas pesadas.

“Eu já presenciei dezenas de acidentes neste mesmo local, pois a curva é mal feita, há erro no nível da pista, a estrada é mal sinalizada e geralmente os acidentes acontecem com motoristas que não conhecem os perigos deste trevo aqui”, disse um homem.

“Estamos em ano de eleição, quero ver se os políticos daqui de Goiás vão tomar vergonha e dar um jeito nessa matança de motoristas”, disse uma mulher, acrescentando: “Eu moro na fazenda aqui pertinho, todo ano os políticos vem pedir votos, mas trabalhar para o povo mesmo, nada.”

A reportagem apurou que ninguém ficou gravemente ferido. Pelo menos desta vez os prejuízos são apenas materiais. Da reportagem local e redação / Fotos: Cassilândia Urgente

cassilandiaurgente

Comentários